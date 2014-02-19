В Житомире митингующие захватили здание ОГА

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции протеста выбили двери и зашли внутрь помещения.

Милиция покинула дом ОГА, а митингующие зашли туда.

Количество митингующих на площади Королева в Житомире под стенами ОГА, находившихся там сегодня целый день с 12 часов дня, под вечер значительно возросло и по состоянию на 19 часов здесь собралось около 3 тысяч человек. Они требовали встречи с губернатором.

Участники акции с символикой ВО «Свобода», Государственными национальными флагами, красно-черными флагами скандировали «Владу - геть!». Вход в облгосадминистрацию охраняли несколько десятков правоохранителей.

Между правоохранителями и митингующими стало духовенство, уговаривали участников акции протеста «не допустить кровопролития».

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Среди собравшихся много молодежи, некоторые имел с собой палки, лица многих закрыты масками.

Представители власти не вышли к протестующим.

Одновременно на официальном сайте Житомирской облгосадминистрации сегодня заявлен прямой эфир председателя ОГА Сергея Рыжука в студии телекомпании ”Союз-ТВ”.

Примерно в 19.10 начался штурм здания областной администрации.

Как сообщал УНИАН, в Житомире в 12 часов дня сегодня напротив здания облгосадминистрации на протестный митинг собрались около 200 человек. Прозвучал призыв создавать домовые комитеты для защиты от мародеров и был объявлен сбор медикаментов для столичного Евромайдана.