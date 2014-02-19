В Житомирском горсовете самораспустилась фракция ПР

Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщила депутат Житомирского городского совета от Партии регионов Светлана Пивоварова.

По ее словам, ”такое решение депутаты-регионалы приняли сегодня на заседании фракции”.

Читайте такжеВ Сумах милиция применила дубинки и винтовки, митингующие отбиваются камнями

Как сообщал УНИАН, требование самороспуска Партии регионов в Житомире выдвинули сегодня активисты житомирского Майдана.

Сегодня в Житомире около 200 студентов провели протестное шествие по главным улицам города в рамках акции «Житомир, вставай!».

Читайте такжеВ Черновцах митингующие беспрепятственно вошли в ОГА

Также на житомирском Майдане собрали несколько сотен подписей под обращением к председателю Житомирской ОГА Сергею Рыжуку и Житомирскому городскому голове Владимиру Дебою с требованиями «самороспуска Партии регионов в Житомире и районах, запрещения в регионе деятельности этой партии и КПУ, срочного отзыва бойцов житомирского «Беркута» из Киева, а также готовности медучреждений Житомира и области принять раненых во время массовых акций в столице». Это обращение делегация от Майдана передала руководству ОГА.