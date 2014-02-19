Заместитель главы МВД заявил, что ничего не знает о зачистке Майдана

Заместитель министра внутренних дел по общественной безопасности Виктор Ратушняк заявляет, что ему ничего не известно о подготовке якобы полной зачистки Майдана Независимости от митингующих, которая, по данным оппозиции, должна начаться в 18.00.

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

“Я ничего об этом не знаю”, - сказал Ратушняк.

Как сообщал УНИАН, по данным Штаба национального сопротивления, сегодня, 19 февраля, на 18.00 власть готовит повторный силовой штурм Майдана.

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Сейчас силовиков приводят в полную боевую готовность, выдают специальную амуницию и боеприпасы, заявили в Штабе.

Только что в СБУ сообщили, что Службой безопасности и Антитеррористическим центром Украины принято решение о начале проведения на территории Украины антитеррористической операции.

”Радикальные и экстремистские группировки своими действиями несут реальную угрозу жизни миллионов украинцев. В связи с этим, Службой безопасности и Антитеррористическим центром Украины сегодня принято решение о начале проведения на территории Украины антитеррористической операции”, - сказано в заявлении председателя СБУ Александра Якименко.

Справка УНИАН, 18 февраля в Киеве возобновилось противостояние между протестующими на Майдане и силовиками. По предварительным данным, погибли 25 человек, более тысячи ранены, сотни госпитализированы