Арбузов выразил свои соболезнования близким погибших во вчерашних противостояниях

Соответствующее заявление и.о. премьер-министра сделал во время заседания Кабинета Министров Украины в среду.

«Хочу отметить, что Правительство сделает все возможное для предоставления своевременной медицинской помощи всем пострадавшим во время беспорядков и выделения необходимой помощи семьям погибших правоохранителей, которые исполняли свои обязанности», - подчеркнул Сергей Арбузов.

В связи с непростой ситуацией, которая сложилась в Киеве, и.о. премьер-министра рекомендовал всем государственным и учебным заведениям Киева с пониманием отнестись к тем, кто из-за транспортных проблем не смог попасть на работу или на учебу. Более того, он обратился к частным компаниям, офисы которых расположены в центре города, с просьбой разрешить женщинам (особенно матерям несовершеннолетних детей) некоторое время не посещать свои рабочие места, пока ситуация не стабилизируется.

Сергей Арбузов также обратился к министрам с призывом обеспечить режим максимального способствования работе представителей СМИ. «В случае необходимости самим выезжать на телеканалы, чтобы не подвергать журналистов опасности», - сказал и.о. премьер-министра.