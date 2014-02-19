Митингующие не допускают пожарных для тушения пожара в Доме профсоюзов

Как сообщили в столичном управлении ГСЧС, пожар возник на нескольких этажах, в частности на последнем, где находятся люди, которые не могут покинуть помещение.

Также пожар возник на 2 этаже, где обычно располагался пресс-центр штаба народного сопротивления.