”Беркут” снова пошел в наступление на Майдан

Как передает корреспондент УНИАН, во время наступления силовиков протестующим удалось поймать одного с ”беркутовцев”, они потащили его к сцене на Майдане.

Со сцены на Майдане Независимости призывают людей не паниковать и сохранять спокойствие.

Людей также призывают занять периметр обороны и идти на подмогу другим митингующим, которые находятся в эпицентре событий. Также со сцены сообщили, что в настоящее время священники молятся за Украину.

Раздаются и призывы: ”Не убивайте пленных”.

Сейчас со сцены поют гимн Украины.

Противостояние продолжается. Майдан до сих пор охвачен пламенем возле баррикад и возле Стелы Независимости.