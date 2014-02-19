”Беркут” снова пошел в наступление на Майдан

00:36, 19 февраля 2014
Политика
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”Беркут” снова пошел в наступление на митингующих на Майдане Независимости в Киеве.

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Как передает корреспондент УНИАН, во время наступления силовиков протестующим удалось поймать одного с ”беркутовцев”, они потащили его к сцене на Майдане.

Со сцены на Майдане Независимости призывают людей не паниковать и сохранять спокойствие.

Людей также призывают занять периметр обороны и идти на подмогу другим митингующим, которые находятся в эпицентре событий. Также со сцены сообщили, что в настоящее время священники молятся за Украину.

Раздаются и призывы: ”Не убивайте пленных”.

Сейчас со сцены поют гимн Украины.

Противостояние продолжается. Майдан до сих пор охвачен пламенем возле баррикад и возле Стелы Независимости.

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