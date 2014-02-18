Туск: Насилие в Киеве не ускорит введение санкций против украинских политиков

Сегодняшний очередной виток насилия в Киеве не приведет к быстрому изменению точки зрения в Европейском Союзе на тему введения персональных санкций против украинских чиновников, ответственных за нарушение демократических стандартов.

Как передает корреспондент УНИАН из Польши, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Варшаве глава польского правительства Дональд Туск.

"Тема санкции постоянно рассматривается на случай очевидной злой воли. Подозреваю, что еще пройдет немного времени, пока появится однозначное мнение на тему санкций в Европе", - сказал он, отвечая на вопрос, могут ли сегодняшние события изменить позицию ЕС по этому делу.

Туск повторил уже ранее озвученное мнение о том, что санкции являются окончательным инструментом влияния, заметив, что Польша выступает против быстрого использования этого инструмента.

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"Мы, как ЕС каких-то аргументов, которые шли бы еще дальше, не имеем, и поэтому Польша не относится к государствам, которые побуждают ЕС к тому, чтобы использовать санкции, как ежедневный метод", - сказал он. В то же время глава правительства Польши заявил, что польская власть поддерживает введение строгих, а не бутафорских санкций.

"Мы считаем, что если применять санкции, то они должны быть ощутимыми. Это не должна быть какая-то демонстрация или манифестация, а действительно ощутимые с точки зрения украинской власти с осознанием того, что со стороны Европы это окончательный аргумент", - сказал Туск.

Он также объяснил позицию польской власти не спешить с введением санкций желанием сохранить стабильность в Украине и регионе и содействовать развитию демократии в Украинском государстве.

Как сообщал УНИАН, сегодня ранее Туск назвал украинскую власть и оппозицию совместно ответственными за сегодняшний очередной виток насилия, до которого дошло в центре Киеве возле Верховной Рады Украины.

Ранее озвучивалось мнение, что среди санкций, которые может применить Евросоюз, есть запрет въезда на свою территорию украинским чиновникам, ответственным за насилие и замораживание их банковских счетов в европейских банках.