В Черновцах митингующие освободили ОГА

С 17 февраля Черновицкий областной совет и облгосадминистрация полностью переходят к привычному режиму работы, а участники мирного протеста приостанавливают круглосуточное пребывание в административном здании, которое продолжалось с 6 февраля после демонтажа баррикад и проведения областной сессии в соответствующем помещении.

Об этом УНИАН сообщил председатель Черновицкой областной организации ВО "Свобода", член президиума Народной Рады Буковины Виталий Мельничук.

По его словам, по поручению Народной Рады Украины депутаты облсовета от ВО "Свобода", их помощники и помощники народного депутата Руслана Зелика в формате приема граждан ежедневно с 9:00 до 18:00 и в выходные дни проводили встречи с местными жителями. В рабочее время встречи с участниками мирного протеста в помещении облсовета и ОГА по графику также проводили другие депутаты Народной Рады Черновицкой области.

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"С 17 февраля решено приостановить круглосуточное пребывание в помещении Черновицкого областного совета и ОГА до распоряжения Народной Рады Украины и воли Майдана. В случае необходимости будет возобновлено круглосуточное пребывание представителей Народной Рады и участников мирного сопротивления в помещении главного административного здания Черновицкой области», - заявил Мельничук.

«В Черновцах с 6 по 16 февраля, в течение 11 дней и ночей, после снятия баррикад и проведения областной сессии, постоянное пребывание протестующих в помещении облсовета и ОГА позволило понять местной власти, что с людьми всегда необходимо считаться. Скрыться за высокими стенами административных зданий, как это было раньше, теперь не удастся никому. Люди требуют коренного изменения системы власти и изменения отношения к гражданам. Через общественное сопротивление совместно нам удается реализовывать свое стремление", – подчеркнул свободовец.

Как сообщал УНИАН, 24 января митингующие утром штурмовали помещение Черновицкой ОГА и областного совета. К протестующим присоединились ультрасы местного футбольного клуба «Буковина». После 14 часов активисты прорвались в здание с черного хода. Они вступили в переговоры с милицией, по результату которых, часть работников правоохранительных органов и работники облсовета и ОГА покинули помещение.

24 января прокуратурой Черновицкой области было открыто уголовное производство по факту попытки захвата помещения Черновицкого областного совета митингующими.

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6 февраля протестующие начали снимать осаду здания Черновицкого областного совета и облгосадминистрации по улице Грушевского, 1.

Решение о снятии осады принято после достижения компромисса с властью, в частности, по ряду вопросов, которые были рассмотрены на сессии областного совета: принятие бюджета области, должность первого заместителя председателя облсовета для представителя Народной Рады.

Однако представители Народной Рады частично оставались в помещении ОГА и проводили прием граждан.