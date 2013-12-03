Белый дом о событиях в Украине: Мирные протесты не являются попыткой переворота

Так спикер Белого Дома Джей Карни ответил во время брифинга на вопрос российского журналиста, который предположил, что события в Украине имеют признаки государственного переворота, и спросил, заинтересован ли Белый дом в новых “цветных” революциях, сообщает «Голос Америки».

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Как отметил Карни, «мы однозначно не считаем мирные протесты попыткой переворота. Насилие со стороны правительственных сил против участников мирных демонстраций в Киеве с утра в субботу является неприемлемым. Хотя мы знаем, что милиция после этого преимущественно проявляла сдержанность, появилось несколько новых сообщений о том, что журналисты и другие работники прессы стали объектами нападений со стороны сил специального назначения, что вызывает обеспокоенность. Мы призываем украинских лидеров уважать право своих граждан на свободу слова и собраний. Это является фундаментальным для здоровой демократии и уважением к универсальным ценностям, от которых зависят партнерские отношения США с Украиной».

По словам Карни, «в соответствии с принципами ОБСЕ, мы призываем правительство Украины развивать позитивную среду для гражданского общества и защищать права всех украинцев выражать взгляды на будущее своей страны конструктивным и мирным путем в Киеве и в других городах Украины. Насилие и запугивание не имеют места в сегодняшней Украине».

«Мы продолжаем поддерживать стремление украинских граждан построить процветающую европейскую демократию. Европейская интеграция является наиболее верным путем к экономическому росту и усилению украинской демократии», - сказал спикер Белого Дома.

Кроме того, сообщает «Голос Америки», пресс-секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Джен Псаки, комментируя события в Украине, отметила: «С начала демонстраций 21 ноября постоянно увеличивается количество случаев насилия, включая нападения на журналистов. Мы настаиваем, в стране, которая хочет демократического будущего, нет места насилию. Мы продолжаем призывать все стороны сохранять спокойствие, а украинских правительственных чиновников - обеспечить мирные и безопасные условия для использования народом и журналистами своего права на собрания и свободу выражения мнения».

Как сообщал УНИАН, массовые акции протеста граждан проходят в Украине с 21 ноября. После жестокого разгона «беркутовцами» Евромайдана в ночь на 30 ноября в Киеве, акции протеста по всей стране возобновились и усилились. В воскресенье, 1 декабря, в Украине состоялась самая массовая в истории страны акция гражданского протеста, в которой только в Киеве приняли участие более полумиллиона граждан.

В понедельник акции протеста продолжились и продолжаются до сих пор.

В то же время, 2 декабря премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что то, что происходит в стране, имеет признаки государственного переворота.

«Во всех европейских странах существует ответственность за препятствование деятельности государственных учреждений. Поэтому давайте разделим мирные демонстрации, к которым никто не собирается применять насилия, и блокирование работы государственных учреждений. Последнее нельзя назвать мирной демонстрацией. Это все признаки государственного переворота», - сказал Азаров.

Он подчеркнул, что это очень серьезная ситуация, поэтому украинскому руководству хотелось бы, чтобы люди не имели ощущения вседозволенности. «И мы бы хотели, чтобы вы их удержали от вседозволенности. Вы на них имеет очень большое влияние», - сказал глава правительства, обращаясь к послам.