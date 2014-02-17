Ночью протестующие снова пытались захватить КГГА

Больше сотни представителей правых радикальных организаций этой ночью вошли в здание Киевской городской государственной администрации. Силы самообороны Майдана и Свободы вмешались и призвали радикалов покинуть здание, сообщает ЛигаБизнесИнформ.

Около 00.30 в здание КГГА вошли представители Черного комитета, Социал-национальной ассамблеи, Патриот Украины, ОУН, Викинги, Нарния, КУПР, которые считали нужным вернуть здание КГГА Майдану. При этом УНА-УНСО официально участия не принимало. Руководство Правого сектора захват КГГА тоже не поддержало..

Депутаты ВО "Свободы" считают, что причина захвата здания кроется в том, что протестующим негде спать, а сами протестующие, занявшие здание, трактуют свои действия как нежелание отдавать власти здание КГГА.

Представители ВО "Свободы" вошли в здание, чтобы убедить тех, кто там находился, покинуть КГГА. Внутри здания были вице-спикер Руслан Кошулинский, депутаты "Свободы" Юрий Михальчишин, Алексей Кайда, Игорь Швайка, Андрей Ильенко, Игорь Сабий.

В 00.20 новые протестующие пытались прорваться в здание, но "Свобода" не пустили их. Депутатам не удалось убедить представителей из Нарнии и Викингов покинуть здание.

По состоянию на 03.15 фактически здание КГГА перешло под контроль "Свободы", но никого из тех, кто захватил здани, не выгнали. Активисты Нарнии и Викингов говорят, что свободовцев слишком много и противостоять им они не смогут в случае открытого конфликта. Сторонники "за" и "против" освобождения здания разделились на группы и весело общались друг с другом.

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