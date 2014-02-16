Появилось видео погрома в КГГА

Время на видеозаписи показывает, что погром в КГГА состоялся уже после передачи здания активистами Евромайдана представителям ОБСЕ и городской власти.

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Кроме того еще один видеозапись, на которой видно, как неизвестные молодые люди выбивают ногами двери в кабинеты.