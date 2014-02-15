В Одессе начался второй Всеукраинский форум Евромайданов

Как передает корреспондент УНИАН, с приветственным словом к собравшимся обратился глава Одесской областной организации партии «Удар» Андрей Юсов. Он призвал делегатов почтить минутой молчания память воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане. Юсов напомнил, что сегодня – 25-летие со дня вывода советских войск из Афганистана.

«В той войне принимали участие 160 тыс. граждан Украины, из которых 2 тыс. погибли. Мы должны помнить об этом. Сегодня ветераны Афганистана стоят на Майдане, защищая интересы украинского народа», - сказал Юсов.

Читайте такжеВ Крыму под открытым небом провели форум ЕвромайдановПосле минуты молчания прошла перекличка представителей, прибывших делегаций. В числе участников, помимо делегаций из регионов Украины, также – из Москвы, Варшавы, Парижа.

Юсов отметил, что «власти предупредили все без исключения бизнес-центры и отели не предоставлять площадки для проведения форума. Владельцы нескольких арендованных залов в последний момент отказали».

Участники форума исполнили гимн Украины и, избрав рабочие органы, приступили непосредственно к заседанию.

Как сообщил УНИАН активист, отвечающий за безопасность форума, «пока проходит без эксцессов». «Вокруг много милиции, есть автобус с «Беркутом», - сказал активист.

Как сообщал УНИАН, 15-16 февраля в Одессе проходит второй Всеукраинский форум Евромайданов, в котором принимают участие около 80 человек и наблюдатели.

Первый Всеукраинский форум Евромайданов состоялся в Харькове 11-12 января.