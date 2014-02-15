Тимошенко попросила оппозицию "не кормить" Майдан суррогатами

Об этом она заявила в интервью "Зеркалу недели".

"То, чего я прошу от оппозиции, - ведите честную дискуссию с Майданом. Не предлагайте ему отравленных беспомощностью суррогатов вместо решения проблемы. Майдан эти суррогаты просто не воспримет и окончательно прекратит верить оппозиции. Майдан - это не младший брат оппозиции, и не надо с ним так себя вести", - сказала Тимошенко.

Она считает, что "экстремисты" и "террористы" с Майдана "нравственнее и интеллектуальные всех политиков, вместе взятых, и не факт, что их устроит политический суррогат вместо победы высшего сорта".

"Они хотят раз и навсегда разорвать или замкнуть круги, которые длительное время не дают им жить. Они больше не примут от любых политиков даже минимальной неискренности", - заявила Тимошенко о митингующих.

"Оппозиция не сможет удовлетворить этих людей, лучших граждан Украины, пустыми должностями и бесконечными конституционными процессами. Искусственные, театральные решения Майдан больше не устроят. Ему нужен реальный результат и реальные изменения", - отмечает она.

"Я считаю, что настал момент существенно расширить состав совета Майдана и пригласить к работе ВСЕХ его реальных общественных лидеров. Сейчас состав Совета, на мой взгляд, не представляет в полной мере Майдан, и это существенно снижает эффективность его работы", - подчеркнула политик.