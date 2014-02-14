В Кременчуге похоронили убитого судью

Как передает корреспондент УНИАН, на прощание с погибшем, которое проходило возле подъезда дома, где проживал судья и где в него стреляли, пришло более 600 человек. Среди них мэр Кременчуга Олег Бабаев, прокурор города Тимофей Кодола и его заместители, судьи Автозаводского и Крюковского райсудов, адвокаты, председатель наблюдательного совета КВСЗ Владимир Приходько, директора ряда городских предприятий и многие другие.

Многие пришедшие плакали и говорили, что не понимают за что можно было убить человека.

Пришедшие попрощаться с убитым судьей, принесли тысячи цветов и более полусотни венков.

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В полдень гроб с телом покойника погрузили в катафалк и процессия отправилась на Деевское кладбище Кременчуга.

Как сообщал УНИАН, вечером, 11 февраля, возле подъезда своего дома двумя выстрелами был ранен 34-летний судья Автозаводского районного суда города Кременчуга Александр Лободенко. В ночь на 12 февраля он умер в больнице. Уголовное производство по этому факту расследуется органами внутренних дел по ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ст. 379 (убийство судьи в связи с его деятельностью, связанной с осуществлением правосудия) Уголовного кодекса Украины. Следствие рассматривает несколько версий, одна из которых – профессиональная деятельность.