YouTube разблокировал канал МВД Украины

YouTube заблокировал канал министерства внутренних дел Украины из-за жалоб о якобы имевшем место нарушении авторских прав, пишет РИА Новости.

Заместитель пресс-секретаря МВД Иван Бабаев сообщил, что ведомство ничего не нарушало и пишет аппеляцию.

Читайте такжеYouTube заблокировал канал МВС

"На нашем сайте находится огромное количество видеороликов, и, к сожалению, иногда случаются ошибки при их администрировании. Когда к нам поступает информация, что какое-либо видео или канал были заблокированы по ошибке, мы стараемся в кратчайшие сроки восстановить их", — сообщила пресс-служба украинского офиса Google.