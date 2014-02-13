YouTube разблокировал канал МВД Украины
04:40, 13 февраля 2014Политика
2
YouTube разблокировал канал МВД Украины, возможно, он был недоступен из-за ошибок администрирования
YouTube разблокировал канал МВД Украины / Скриншот канала МВД на YouTube
YouTube заблокировал канал министерства внутренних дел Украины из-за жалоб о якобы имевшем место нарушении авторских прав, пишет РИА Новости.
Заместитель пресс-секретаря МВД Иван Бабаев сообщил, что ведомство ничего не нарушало и пишет аппеляцию.
Читайте такжеYouTube заблокировал канал МВС
"На нашем сайте находится огромное количество видеороликов, и, к сожалению, иногда случаются ошибки при их администрировании. Когда к нам поступает информация, что какое-либо видео или канал были заблокированы по ошибке, мы стараемся в кратчайшие сроки восстановить их", — сообщила пресс-служба украинского офиса Google.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter