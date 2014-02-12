Автобус с украинцами разбился, потому что водитель не уступил дорогу - польская полиция
Украинский рейсовый автобус "Познань-Коломыя" попал в аварию в Польше в начале этой недели из-за нарушения правил дорожного движения водителем легкового автомобиля, который не уступил дорогу.
Об этом УНИАН сообщили в полиции в Отвоцке, сотрудники которой проводят расследование дела по факту ДТП, ссылаясь на предварительное заключение следователей.
Читайте такжеПольская полиция назвала возможную причину ДТП с украинскими туристами"Предварительные результаты расследования свидетельствуют о том, что дорогу не уступил водитель автомобиля Opel, следствием чего стало столкновение", - сказал представитель полиции.
Он не смог уточнить, превысил ли водитель автобуса, который ехал по главной дороге, разрешенную скорость на участке, где произошла авария.
Собеседник агентства заметил, что результаты судебно-медицинских экспертиз, которые, среди прочего, должны дать ответ на вопрос, были ли водители автобуса и машины под воздействием алкоголя, будут готовы на следующей неделе.
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Расследование дела, которое контролирует районная прокуратура в Отвоцке, может длиться до трех месяцев.
Как сообщал УНИАН, рейсовый автобус "Познань-Коломыя" попал в ДТП 10 февраля на трассе между Варшавой и Люблином.
В результате аварии погиб украинец, водитель автобуса, и польский гражданин, который управлял легковым автомобилем, еще 11 человек попали в больницы.