Суд запретил журналистам снимать рассмотрение жалобы Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла судья Коминтерновского райсуда Харькова Антонина Юрьева, рассмотрев запросы СМИ, направленные в суд.

Юрьева таким образом приняла во внимание ходатайство представителей Качановской исправительной колонии и прокуроров и запретила фото - и видеосъемку.

Судья отметила, что журналистам разрешено использовать диктофоны.

Читайте такжеСегодня будут рассматривать жалобу Тимошенко, которая требует разрешения свободно выходить в городКак сообщал УНИАН, сегодня, 11 февраля, Коминтерновский райсуд Харькова рассматривает жалобу Юлии Тимошенко на решение об отказе смягчить ей условия содержания в Качановской исправительной колонии.

30 декабря 2013 года Тимошенко подала в администрацию колонии заявление об изменении режима пребывания, что допускает свободный выход в город. По словам защитника Сергея Власенко, любое лицо, которое отбыло треть наказания, имеет право на облегчение режима пребывания.

17 января ГПтС проинформировала, что комиссия Качановской исправительной колонии (№ 54) отказала Тимошенко в смягчении условий содержания.

Справка УНИАН. Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской исправительной колонии в Харькове. С мая 2012 года из-за ухудшения состояния здоровья Тимошенко находится на лечении в больнице «Укрзализныци» в Харькове.