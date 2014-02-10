Глава МИД Британии: украинское правительство должно уважать права оппозиции и медиа

Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг заявил, что все стороны политического противостояния в Украине должны снизить напряжение, а правительство должно уважать права и свободы оппозиции и средств массовой информации.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Хейг заявил перед заседанием Совета ЕС на уровне министров иностранных дел 28 стран-членов.

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"Мы обсудим "Восточное партнерство" и Украину - и здесь мы хотели бы, чтобы все стороны уменьшили напряжение, а правительство Украины уважало бы основополагающие политические права, и чтобы была уверенность, что свободы оппозиции и средств массовой информации защищены", - сказал глава британской дипломатии.

"Нужно, чтобы народ Украины делал свой выбор свободно, а в то же время предложение со стороны Европейского Союза Украине, конечно, остается на столе", - добавил Хейг, имея в виду Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной с глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли.