Эштон обеспокоена возможным введением в Украине ЧС
Верховный представитель ЕС по внешней политики и безопасности Кэтрин Эштон заявила об обеспокоенности сообщениями о возможном введении чрезвычайного положения в Украине, который, по ее мнению, не принесет пользы ни одной из сторон политического противостояния в Украине.
Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в специальном заявлении госпожа Эштон, распространенном в Брюсселе накануне ее поездки в Украину.
"Я очень обеспокоена ситуацией в Украине. Насилие должно остановиться и обе стороны должны снизить напряжение. Я обеспокоена сообщениями, что правительство планирует ввести чрезвычайное положение", - говорится в заявлении Верховного представителя ЕС.
"Это спровоцировало бы дальнейший виток напряжения, который не пошел бы на пользу никому. Я также призываю лидеров оппозиции дистанцироваться от тех, кто прибегает к насилию», - добавила Эштон.
В заявлении также говорится о том, что Эштон приедет в Киев во вторник вечером после того, как в понедельник в Киев прибыл комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле.