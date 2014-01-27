Эштон обеспокоена возможным введением в Украине ЧС

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в специальном заявлении госпожа Эштон, распространенном в Брюсселе накануне ее поездки в Украину.

"Я очень обеспокоена ситуацией в Украине. Насилие должно остановиться и обе стороны должны снизить напряжение. Я обеспокоена сообщениями, что правительство планирует ввести чрезвычайное положение", - говорится в заявлении Верховного представителя ЕС.

"Это спровоцировало бы дальнейший виток напряжения, который не пошел бы на пользу никому. Я также призываю лидеров оппозиции дистанцироваться от тех, кто прибегает к насилию», - добавила Эштон.

В заявлении также говорится о том, что Эштон приедет в Киев во вторник вечером после того, как в понедельник в Киев прибыл комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле.