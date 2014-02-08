Булатов сообщает о проведении судебно-медицинской экспертизы в Литве
09:34, 08 февраля 2014Политика
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Один из Лидеров Автомайдана Дмитрий Булатов сообщает о проведении судебно-медицинской экспертизы в Литве, где он находится на лечении после похищения и пыток.
Булатов сообщает о проведении судебно-медицинской экспертизы в Литве
"У меня была судебно-медицинская экспертиза. Выводы судебно-медицинской экспертизы будут официально опубликованы в ближайшие дни на сайте министерства иностранных дел Литвы или министерства юстиции Литвы", - написал он в Facebook.
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