Булатов сообщает о проведении судебно-медицинской экспертизы в Литве

09:34, 08 февраля 2014
Политика
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Один из Лидеров Автомайдана Дмитрий Булатов сообщает о проведении судебно-медицинской экспертизы в Литве, где он находится на лечении после похищения и пыток.

Бултов

"У меня была судебно-медицинская экспертиза. Выводы судебно-медицинской экспертизы будут официально опубликованы в ближайшие дни на сайте министерства иностранных дел Литвы или министерства юстиции Литвы", - написал он в Facebook.

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