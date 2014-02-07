Туск считает требования украинской оппозиции ответственными и сдержанными

Об этом сообщает польское информационное агентство РАР.

Туск назвал предложения Арсения Яценюка, Виталия Кличко и Олега Тягнибока для решения кризиса в Украине "очень рациональными и ответственными".

"Мои собеседники хорошо понимали, как сильно Европе зависит на компромиссном решении кризиса в Украине, без острого противостояния", - отметил он.Читайте такжеТуск: ЕС не готов предложить Украине большие деньгиПремьер Польши также сказал, что оппозиционеры не выступают за какие-то радикальные методы, а предлагают решить конфликт через изменение конституции Украины или возврат в действие ее редакции с 2004 года и проведение внеочередных выборов президента.

"Это требования, которые пребывают в рамках ответственности и сдержанности", - сказал Туск.

Он также отметил, что во время вчерашнего разговора не почувствовал противоречий между лидерами украинской оппозиции.

"У меня не было никакого впечатления какого-то раскола или конфликта среди этой тройки. Мы будем и дальше совместно работать, надеюсь, что также при участии украинской власти для решения этой проблемы без кровопролития и дальнейших репрессий", - сказал он.