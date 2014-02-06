МВФ заявляет об отсутствии интереса властей Украины к сотрудничеству

Об этом в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне заявил директор департамента внешних связей МВФ Джерри Райс.

«Фонд, как и ранее, готов поддержать проведение реформ в Украине. Но пока мы не видим, чтобы власти выражали интерес к сотрудничеству», - сказал он.

Читайте такжеПолитолог: Евросоюз и МВФ могут не успеть помочь Украине избежать дефолта Райс подчеркнул, что Фонд не раз озвучивал условия предоставления финансирования Украине. «Мы убеждены, что уже озвученные нами меры действительно способны помочь Украине преодолеть сложности и уязвимость экономики», - отметил представитель Фонда.

Вместе с тем, по его словам, возможное возобновление переговоров с Украиной никоим образом не должно быть и не будет связано с аналогичными переговорами Украины с Россией или Европейским Союзом. «Нет никакой связи между переговорами по поводу программы сотрудничества Украины иМВФ и переговорами, которые ведет Украина с Россией или Европейским Союзом относительно предоставления финансирования для развития экономики страны», - сказал Райс.

Читайте такжеСегодня Европарламент примет резолюцию относительно ситуации в УкраинеНапомним, что в последний раз возможность сотрудничества с фондом обсуждалась в декабре 2013 года. Председатель Международного валютного фонда Кристин Лагард тогда заявила о готовностиМВФ финансово помочь Украине (потенциальный объем помощи мог составить до 15 млрд долл.), но отметила, что украинское правительство должно выполнить ряд требований, в частности, провести реформу ценообразования на энергоносители и реформу в валютной сфере. Тогда же Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина готова возобновить переговоры с МВФ о предоставлении кредита, но только в случае, если Фонд согласится на пересмотр условий его предоставления.

В то же время сегодня, 6 февраля, Европейский парламент призвал ЕС, США, Международный валютный фонд и другие финансовые учреждения продолжать готовить пакет финансовой помощи Киеву для преодоления экономического кризиса в Украине.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году в Украине работали несколько миссий Фонда, однако ни один из визитов не привел к возобновлению кредитования экономики Украины в рамках программы stand-by в объеме порядка 15 млрд долл. Отсутствие прогресса в переговорах обусловило отсутствие прогресса с Европейским Союзом о предоставлении финансовой помощи в объеме 610 млн евро.

В середине января 2014 года заместитель директора европейского департамента Международного валютного фонда Аазим Хусейн заявил, что экономика Украины наряду с экономиками ряда других стран развивающейся Европы, в частности, Турции, Сербии, Венгрии и Хорватии, останется уязвимой в 2014 году, а перспектива оттока капитала с рискованных рынков вследствие сокращения политики финансовых стимулов в развитых странах, в частности в США, может лишь усилить экономический кризис в Украине.

Согласно прогнозу МВФ, экономика Украины в 2014 году может продемонстрировать рост не более чем на 1%.