Митингующие окружили правительственный квартал

Как передает корреспондент УНИАН, около 3-4 тысяч митингующих окружили правительственный квартал по улице Институтской, Грушевского и в Мариинском парке. Таким образом, правоохранители оказались в кольце митингующих.

Сейчас на улицах Шелковичной, Садовой, Институтской, Липской, Грушевского и Крепостном переулке находится более тысячи правоохранителей, некоторые из них имеют при себе огнестрельное оружие.

Между тем митинг сторонников власти на площади Конституции перед Верховной Радой Украины продолжается.