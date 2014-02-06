Митингующие окружили правительственный квартал
11:11, 06 февраля 2014Политика
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Митингующие взяли в кольцо правительственный квартал в Киеве.
Митингующие окружают правительственный квартал / REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, около 3-4 тысяч митингующих окружили правительственный квартал по улице Институтской, Грушевского и в Мариинском парке. Таким образом, правоохранители оказались в кольце митингующих.
Сейчас на улицах Шелковичной, Садовой, Институтской, Липской, Грушевского и Крепостном переулке находится более тысячи правоохранителей, некоторые из них имеют при себе огнестрельное оружие.
Между тем митинг сторонников власти на площади Конституции перед Верховной Радой Украины продолжается.
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