Фюле посетит Киев на следующей неделе
17:21, 05 февраля 2014Политика
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Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле на следующей неделе посетит Киев для поиска путей выхода Украины из политического кризиса.
Фюле в третий раз за последние три недели едет в Украину / Фото: REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время выступления в Европарламенте, который обсуждает ситуацию в Украине.
Читайте такжеЕС и МВФ готовы помочь Украине в проведении реформ - Фюле“Кэтрин Эштон и я работаем как команда относительно Украины. Она сейчас в Киеве, пытается остановить эскалацию кризиса. Я возвращаюсь в Киев на следующей неделе снова”, - сказал Фюле евродепутатам.
Это будет уже третий визит Фюле в Украину за последние три недели.
Читайте такжеУкраинская оппозиция должна дистанцироваться от радикалов - ФюлеКак известно, Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон находится сейчас с визитом в Киеве.
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