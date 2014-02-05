Фюле посетит Киев на следующей неделе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время выступления в Европарламенте, который обсуждает ситуацию в Украине.

Читайте такжеЕС и МВФ готовы помочь Украине в проведении реформ - Фюле“Кэтрин Эштон и я работаем как команда относительно Украины. Она сейчас в Киеве, пытается остановить эскалацию кризиса. Я возвращаюсь в Киев на следующей неделе снова”, - сказал Фюле евродепутатам.

Это будет уже третий визит Фюле в Украину за последние три недели.

Читайте такжеУкраинская оппозиция должна дистанцироваться от радикалов - ФюлеКак известно, Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон находится сейчас с визитом в Киеве.