Украинская оппозиция должна дистанциироваться от радикалов - Фюле

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Фюле сказал во время выступления на сессии Европарламента, на которой обсуждается ситуация в Украине.

“Оппозиция и протестующие должны дистанцировать себя от радикальных элементов. Освобождение занятых помещений Министерства юстиции 27 января и Министерства аграрной политики 29 января является одним из примеров ответственного отношения со стороны оппозиции”, - сказал Фюле.

Читайте такжеИсследователи украинских ультраправых движений заявили, что Майдан - не экстремистыВо время дебатов в Европарламенте некоторые польские евродепутаты раскритиковали действия представителей оппозиционной партии “Свобода” за ее идеологическую связь с Украинской повстанческой армией времен Второй мировой войны.

Радикальное объединение “Правый сектор” является одним из ключевых движений в противостоянии с силовиками на улице Грушевского в Киеве в последние несколько недель, которое считается одним из главных актов насилия из обеих сторон.