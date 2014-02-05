Яценюк попросил пригласить Януковича в ВР

Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк попросил председателя Верховной Рады Владимира Рыбака пригласить в парламент Президента Украины Виктора Януковича.

Как передает корреспондент УНИАН, Яценюк отметил, что его фракция не голосовала за календарный план проведения четвертой сессии ВР.

“Так как цель этого голосования заключается в том, чтобы сделать перерыв в заседании Верховной Рады Украины до того момента, пока Виктор Янукович не вернется из Сочи”, - сказал он.

Яценюк также сказал, что не нужно затягивать время, не решая “проблемную повестку дня”, утвержденную украинским народом.

“А именно: отмена диктаторских полномочий действующего Президента, восстановление конституционного строя в стране и возврат власти украинскому народу”, - сказал депутат.

Именно поэтому, отметил Яценюк, он обращается к Рыбаку с тем, чтобы Янукович прибыл в парламент, как он это делал ранее, для того чтобы “удержать фракцию Партии регионов от распада и здесь, непосредственно в парламенте, дал указание голосовать своей фракции за то, чтобы Украина сохранилась как суверенное государство, чтобы украинцы почувствовали, что в государстве есть действительно правовой порядок, что у нас есть Президент, а не диктатор, есть парламент, а не “кнопкодавы”, и что Украина идет путем разрешения кризиса, а не его обострения и уничтожения как суверенного независимого государства”.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада сегодня не утвердила Постановление о календарном плане проведения четвертой сессии Верховной Рады Украины седьмого созыва.

За поддержку проекта постановления проголосовали только 185 народных депутатов из 398, зарегистрированных в сессионном зале.

ВР также не поддержала предложение ряда депутатов, чтобы следующую неделю также сделать пленарной. За это предложение проголосовало всего 73 из 398, зарегистрированных в сессионном зале

После этого Рыбак закрыл заседание.