Financial Times: НБУ может отказаться от поддержки гривни

Как сообщает The Financial Times, со времен девальвации 2009 года украинским властям удавалось держать курс гривни по отношению к доллару стабильным.

Однако, как считает издание, из-за угроз России задержать выплату финансовой помощи до тех пор, пока в стране не будет сформировано новое правительство, привычная политика Национального банка Украины трещит по швам, пишет NEWSru.com.

С начала года падение курса гривни по отношению к доллару составило около 5%, приводит данные газета. Неделю назад центробанк продал очередные 500 млн долларов, чтобы поддержать национальную валюту. С тех пор, по словам трейдеров, он не совершал никаких операций на рынке. Валютные запасы страны стремительно иссякают.

"Курс валюты в высшей степени зависит от того, продолжит ли Россия финансирование", - цитирует издание экономиста Morgan Stanley Алину Слюсарчук.

По ее оценкам, резервы Национального банка Украины на конец января нынешнего года предположительно составляли от 1,3 до 2 млрд долларов, тогда как еще в конце прошлого года они превышали 20 млрд долларов.

На столь скорое сокращение запасов повлияли недавние валютные интервенции и долговые выплаты - и это притом, что Украина задержала платеж "Газпрому" в размере 2,7 млрд долларов, срок которого истек на прошлой неделе.

Тем временем доходность по долларовым суверенным облигациям Украины, которая росла последние две недели, стабилизировалась на фоне надежд на получение финансовой помощи от ЕС.

Однако любая западная помощь новому правительству будет, вероятно, увязана с проведением реформ - в том числе с реструктуризацией долга, введением более гибкого курса гривни и ослаблением национальной валюты, полагает The Financial Times.