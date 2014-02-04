Вадим Титушко признался, что осуждает действия силовиков в Киеве

Вадим Титушко в эксклюзивном интервью программе "Гроші" заявил, что он осуждает действия силовиков в Киеве, сообщает ТСН.ua.

"Беркут занимается беспределом", - говорит Вадим Титушко.

Оказывается, пока по Майдану водят "титушок" с зеленкой на лбу, их прообраз не против поддержать европейские потуги народа.

"Казак Михаил Гаврилюк, которого раздели - нельзя до такого уровня унижать человека. Это беспредел", - считает Титушко.

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Парень говорит, что образ, который ему навязывают, ложный. Он адекватный молодой человек, который в свое время ошибся. Согласно мирового соглашенияВадиму 2 года запрещено участвоватьв любых политических акциях или митингах. От людского гнева он скрывается в родном городе - Белой Церкви. Ранее сообщалось, что Вадим Титушко хотел бы приехать на Евромайдан и поддержать людей.

Чтобы символически поддержать людей, которые мерзнут на двух "майданах", Вадим Титушко перед камерой наколол дров для украинских митингующих.