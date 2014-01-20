"5 канал" готовит иски к силовым структурам за действия против журналистов во время событий 19-20 января

Об этом говорится в заявлении, переданном УНИАН пресс-службой «5 канала».

Как отмечается, вечером 19 января во время выполнения служебных обязанностей пострадал оператор Денис Савченко. Он осуществлял съемку, находясь рядом с другими коллегами на крыше автобуса. Однако, по словам журналиста Андрея Жигулина: «Это не понравилось спецназовцам подразделения «Беркуту», и они начали раскачивать автобус, на котором стояли представители СМИ. В результате, операторы и журналисты упали с крыши, некоторые, в частности, оператор «5 канала» Денис Савченко, получили серьезные травмы. Дениса хотели задержать, но, благодаря призывам журналистов и общественности, его отпустили. Он срочно был доставлен в больницу, где ему диагностировали перелом ноги».

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20 января с 07:00 на смену заступили 2 новые съемочные группы, сообщает пресс-служба. Как сообщили операторы Юрий Усик и Иван Наконечный, со стороны спецназовцев подразделения «Беркут» журналистов и съемочные группы СМИ постоянно целеустремленно обстреливали резиновыми пулями. Камера Усика зафиксировала момент выстрела и звук касательного попадания, тогда как камера Наконечного вышла из строя после того, как в нее попала резиновая пуля и застряла внутри. «Мы стояли за щитами и снимали через небольшое отверстие. Хорошо, что не в голову», - отметил Наконечный.

Кроме этого, «5 канал» имел и до сих пор имеет проблемы с подачей сигнала для прямых включений с места событий, технический отдел выясняет причины препятствий, предварительные выводы - происходит так называемая «заглушка» сигнала.

Пресс-служба сообщает, что пострадавшие операторы «5 канала» готовят заявления в правоохранительные органы относительно препятствования законной профессиональной деятельности журналистов (ст. 171 УК Украины) и покушения на убийство.

«5 канал» оказывает необходимую юридическую помощь своим работникам и пристально будет следить за ходом расследования действий работников спецподразделения «Беркут» относительно противоправных жестоких действий по отношению к работникам СМИ и дерзким притеснениям свободы слова, которая гарантирована Конституцией Украины, говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, в Киеве, на ул. Грушевского, с 19 января длятся столкновения между митингующими и правоохранителями, во время которых ранены многие журналисты.