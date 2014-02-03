«Свобода» зарегистрировала в ВР изменения в закон об амнистии протестующих

Текст законопроекта размещен на сайте парламента .

Соответствующим законопроектом, в частности, предполагается название закона изложить в следующей редакции: «О реабилитации участников протестных акций».

Читайте такжеОппозиция в ВР потребует отмены закона Мирошниченко - Кличко В статье 9 предлагается предусмотреть, что «этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования ». Теперь же, согласно соответствующей статье, «этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, однако вводится в действие со дня, следующего за днем опубликования на официальном сайте Генеральной прокуратуры Украины сообщение генерального прокурора Украины о фактическом совершении участниками массовых акций протеста совокупности следующих действий: 1) освобождение всех занятых в Киеве и в других населенных пунктах Украины во время акций протеста зданий или помещений органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также допуск к своим рабочим местам лиц, которые там работают, и снятие других препятствий для надлежащего функционирования указанных объектов, 2) разблокировка транспортных коммуникаций на улице Грушевского в Киеве участниками массовых акций протеста, 3) разблокировка других улиц, площадей, переулков, бульваров и т.д. в городе Киеве и в других населенных пунктах Украины, кроме тех, на которых происходят мирные акции протеста».

Читайте такжеСегодня вступает в силу закон об амнистии участников акций протестаТакже законопроектом предлагается исключить статьи 10 и 11 закона.

Согласно статье 10, генеральный прокурор Украины осуществляет на официальном сайте Генеральной прокуратуры Украины публикацию сообщения о фактическое совершение участниками массовых акций протеста совокупности действий, предусмотренных статьей 9 настоящего закона, только при условии, что такие действия были совершены участниками массовых акций протеста не позднее, чем через пятнадцать дней со дня, следующего за днем вступления в силу настоящего Закона.

Статья 11 указывает, что если до окончания срока, предусмотренного статьей 10 настоящего закона, публикация на официальном сайте Генеральной прокуратуры Украины сообщения генерального прокурора Украины о фактическом совершения участниками массовых акций протеста совокупности действий, предусмотренных статьей 9 настоящего закона, не была осуществлена, этот закон теряет силу со дня, следующего за последним днем этого срока.