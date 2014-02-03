В Полтаве суд рассмотрит иск о захвате облсовета

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области.

По ее данным, Киевский районный суд Полтавы начал производство по иску прокуратуры области в защиту интересов государства по освобождению сессионного зала Полтавского областного совета, который был захвачен сторонниками Майдана 25 января.

Читайте такжеВ Полтаве митингующие захватили сессионный зал облсовета «Прокуратура требует от лиц, пребывание которых на этом объекте не связано с выполнением служебных обязанностей, устранить препятствия в пользовании коммунальным имуществом и не совершать действий, направленных на блокирование входов к вышеупомянутому помещению»,- сказано в сообщении.

Читайте такжеМайдан уходит в регионы. Хроника событийКак сообщал УНИАН, 25 января в Полтаве перед админзданием облгосадминистрации начался митинг оппозиции, сторонники которой требовали отставки губернатора Александра Удовиченко. Сам Удовиченко и провел переговоры с лидерами областной оппозиции. Он также заявил, что не планирует подавать заявление о сложении полномочий. После переговоров оппозиция заняла зал облсовета.