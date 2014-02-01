В ВР собраны подписи за смену руководства парламента - Луценко

Об этом заявил лидер «Третьей украинской республики» Юрий Луценко в эфире 5 канала.

«Я знаю, что существуют подписи большинства депутатов по смене руководства Верховной Рады. И это план на следующую неделю: создание нового большинства, возвращение демократической Конституции, создание правительства народного доверия – нейтрального или оппозиционного – и установление даты президентских перевыборов», - сказал он.

По его словам, на сегодняшний день улица сделала почти все, что могла, и центр событий должен переместиться в парламент. «По моему глубокому убеждению, благодаря западным санкциям и бессмысленному террору власти сложилось новое парламентское большинство. Янукович использовал последний патрон, когда заставил свою фракцию голосовать за закон об амнистии в его редакции», - сказал политик.

Как известно, для включения вопроса об отставке руководства ВР в повестку дня нужно собрать 150 подписей народных депутатов, для самой отставки необходимо – 226 голосов.