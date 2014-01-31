Изъятие серверов "Батькищины": СБУ открыла уголовное дело о попытке захвата власти

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил начальник главного следственного управления ведомства Максим Ленко, пишет РИА Новости.

Следователи СБУ начали уголовное производство после исследования материалов с серверов киевского офиса оппозиционного объединения "Батькивщина", изъятых во время обыска.

"Среди материалов, которые присутствуют в следствии, есть данные, что при планировании этих акций предвиделся так называемый силовой вариант их развития, то есть такой вариант, при котором будет применена сила к митингующим, это вызовет широкий резонанс и подорвет авторитет действующей власти и президента", — отметил Ленко.

По его словам, на расследование СБУ понадобится два месяца.

Ранее замначальника главного следственного управления МВД Украины Александр Гнатив заявил, что следователи министерства располагают данными о заблаговременном планировании массовых протестных акций в стране. По его словам, предусматривался и силовой вариант.



