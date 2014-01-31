США требуют от украинских властей найти похитителей активиста Булатова
США требуют от украинских властей найти людей, которые похитили активиста Автомайдана Дмитрия Булатова, заявила журналистам в пятницу представитель госдепартамента Мари Харф.
"Нам внушают отвращение недавние случаи нападений на мирных протестующих в Украине. Например, нас глубоко беспокоят данные, что организатор Автомайдана Дмитрий Булатов подвергся длительным пыткам во время своего исчезновения на этой неделе", — сказала Харф, передает РИА Новости.
Она призвала украинские власти активно расследовать дело и привлечь к ответственности виновных.
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Как сообщалось ранее, Булатов был прооперирован после того, как его похитили и пытали неизвестные. У него были обнаружены многочисленные гематомы на теле и лице, а также резаные раны ушей.
Милиция открыла уголовное производство по факту незаконного лишения свободы Булатова, оно находится на особом контроле МВД Украины.