США требуют от украинских властей найти похитителей активиста Булатова

"Нам внушают отвращение недавние случаи нападений на мирных протестующих в Украине. Например, нас глубоко беспокоят данные, что организатор Автомайдана Дмитрий Булатов подвергся длительным пыткам во время своего исчезновения на этой неделе", — сказала Харф, передает РИА Новости.

Она призвала украинские власти активно расследовать дело и привлечь к ответственности виновных.

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Как сообщалось ранее, Булатов был прооперирован после того, как его похитили и пытали неизвестные. У него были обнаружены многочисленные гематомы на теле и лице, а также резаные раны ушей.

Милиция открыла уголовное производство по факту незаконного лишения свободы Булатова, оно находится на особом контроле МВД Украины.