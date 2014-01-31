Турчинов называет «дешевой пропагандой» заявления МВД о серверах «Батькивщины»

Об этом сказал координатор Штаба национального сопротивления Александр Турчинов, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

По словам Турчинова, долгое время в МВД «рассказывали басни, что его работники никогда не были в офисе "Батькивщины"».

Читайте такжеТурчинов: Власть медлит с окончательной отменой «законов 16 января» для «шантажа» "Были даже официальные письма за подписью Захарченко, что никакого обыска в "Батькивщине" не было, а обыск проводился в соседнем помещении", - отметил он.

По его мнению, нынешние заявления МВД полностью опровергают "их предыдущую ложь, что обыски в "Батькивщине" не проводились".

Читайте такжеМВД: На изъятых серверах «Батькивщины» есть информация о подготовке акций протеста"Сейчас власть начинает фальсифицировать новые дела, создавать новые пропагандистские формулы своей никудышной агитации", - объяснил политик новые заявления МВД, назвав их большим комплиментом.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря 2013 года вооруженные автоматами бойцы спецподразделения «Беркут» захватили офис партии «Батькивщина». По информации пресс-службы «Батькивщины», из офиса, расположенного на ул.Туровская, 13, были вынесены серверы.

Вместе с тем, в Управлении связей с общественностью МВД Украины объяснили, что обыск в офисе «Батькивщины» проводился по санкции суда.

В милиции сообщили, что в МВД поступило обращение группы граждан по поводу мошеннического завладения должностными лицами одной из коммерческих структур имуществом, которое принадлежит заявителям, – компьютерной техникой на сумму более 350 тыс. грн. Кроме того, в заявлении речь шла о злоупотреблении служебным положением со стороны должностных лиц этой коммерческой структуры.

Указанные сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований, а также зарегистрировано уголовное производство с правовой квалификацией по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Сегодня, 31 января, заместитель начальника Главного следственного управления МВД Украины Александр Игнатов сообщил, что на изъятых милицией 9 декабря серверах в помещении ООО «Структура ІТ», которое находится на улице Туровский, 19-Б, содержится информация ВО «Батькивщина», указывающая на подготовку акций протеста в Киеве.

Он отметил, что «массовые протестные акции не были стихийными, а планировались заранее». Кроме того, у следствия есть данные, что при планировании этих акций предполагался силовой вариант, в частности в отношении митингующих.