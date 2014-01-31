УДАР: Преследуя активистов Автомайдана, милиция провоцирует рост напряженности в обществе

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении партии УДАР.

«Вместо того, чтобы искать виновных в исчезновении и пытках одного из лидеров Автомайдана Дмитрия Булатова, милиция пытается сделать преступника из него и обвиняет в якобы организации массовых беспорядков», - говорится в заявлении. В партии напомнили, что МВД сегодня «выступил с позорным заявлением, в котором возмущается, что Булатов после своего освобождения сразу позвонил своим друзьям, а не в милицию». «Однако, зная методы работы милиционеров, не исключено, что Дмитрий вместо того, чтобы оказаться на больничной койке, мог попасть сразу в милицейский участок», - отметили в УДАРе. Кроме того, добавили в партии, в милиции сразу же заявили, что обеспечили Булатову охрану. «Но уже через несколько часов эта «охрана» де-факто превратилась в конвой», - говорится в заявлении.

Лидер «УДАРа » Виталий Кличко отметил, что обращался к Генпрокурору с требованием объективно и всесторонне расследовать исчезновение Дмитрия Булатова. В то же время, добавил он, правоохранители в течение недели не сделали никаких реальных шагов для поиска пропавшего активиста. «Однако милиции хватило нескольких часов для того, чтобы придумать обвинения для человека, подвергшегося жестоким пыткам из-за своей активной гражданской позиции в борьбе с режимом Януковича», - сказал Кличко.

«Власть дошла до высшей степени цинизма. Вместо того, чтобы выполнять свои непосредственные функции по защите граждан, подобными преследованиями активистов милиция в очередной раз доказала, что является карательным и репрессивным органом. Мы требуем прекратить такие бесчинства», - заявил Кличко.

Лидер УДАРа отметил, что власть вместо того, чтобы действительно амнистировать тех активистов, которые ранее были задержаны и арестованы, берет в заложники новых.