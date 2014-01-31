В "Батькивщине" назвали провокацией заявление МВД о планировании силовых акций

Об этом говорится в переданному агентству УНИАН сообщении пресс-службы ВО “Батькивщина”.

«Если руководствоваться такой псевдологикой МВД, то это исключительно члены "Батькивщины" заставили Януковича отказаться от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС», - убеждены в партии.

Таким образом, говорится в сообщении, и «переодетые в форму "Беркута" партийцы со звериной жестокостью избивали мирных студентов 30 ноября, жестко расправлялись с журналистами и медиками-волонтерами при исполнении ими профессиональных обязанностей. А также сами бросали в митингующих гранатами с камнями, и используя методы СС, издевались над раздетыми активистами на морозе, похищали и убивали людей».

Кроме того, отмечают в «Батькивщине», несмотря на очевидные факты и записи из камер видеонаблюдения, «милиция недавно вообще отрицала факт обыска в офисе партии по адресу: ул. Туровская, 13, и изъятие серверов "Батькивщины", сообщив, что обыск осуществлялся в коммерческой организации по соседнему адресу в рамках уголовного дела о мошенничестве».

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«Возникает логический вопрос: каким образом изъятые серверы "коммерческой структуры по соседнему адресу" сейчас превратились все же в серверы "Батькивщины", - говорится в сообщении.

Также в «Батькивщине» заявляют, что обыск и изъятие серверов проводились без соблюдения уголовных процессуальных норм, понятых и тому подобное.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря 2013 года вооруженные автоматами бойцы спецподразделения «Беркут» захватили офис партии «Батькивщина». По информации пресс-службы «Батькивщины», из офиса, расположенного на вул.Туровской, 13, были вынесены серверы.

Вместе с тем, в Управлении связей с общественностью МВД Украины объяснили, что обыск в офисе «Батькивщины» проводился с санкции суда.

В милиции отметили, что в МВД поступило обращение группы граждан относительно мошеннического завладения должностными лицами одной из коммерческих структур имуществом, принадлежащим заявителям, – компьютерной техникой на сумму свыше 350 тыс. грн. Кроме того, в заявлении речь шла о злоупотреблении служебным положением со стороны должностных лиц этой коммерческой структуры.

Указанные сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований, а также зарегистрировано уголовное производство с правовой квалификацией по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Сегодня, 31 января заместитель начальника Главного следственного управления МВД Украины Александр Игнатов сообщил, что на изъятых милицией 9 декабря серверах в помещении ООО «структура ІТ», которое расположено на улице Туровской, 19-Б, содержится информация ВО «Батькивщина», которая указывает на подготовку акций протеста в Киеве.

Он заметил, что «массовые протестные акции не были стихийными, а планировались заранее». Кроме того, у следствия есть данные, что при планировании этих акций планировался силовой вариант, в частности в отношении митингующих.