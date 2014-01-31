В КГГА опровергают, что в морге на Оранжерейной есть 26 неопознанных тел

Двое из неопознанных трупов (мужского пола) в судебно-медицинский морг были доставлены с Крещатика, 12 и 18. В дальнейшем одного из умерших узнал сын, от захоронения отца отказался, поэтому захоронение будет организовано за государственные средства, время захоронения неизвестно из-за погодных условий.

Читайте такжеМужчина, которого вчера нашли повешенным на Майдане, совершил самоубийство - милицияДругие неизвестные умершие в судебно-медицинский морг на ул. Оранжерейной, 9, были доставлены не из мест проведения массовых мероприятий.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, в центральном морге на Оранжерейной по состоянию на 30 января находятся 26 неопознанных трупов. По информации журналистов, 14 из них попали сюда в 2014 году. Среди них два тела были найдены на Крещатике, еще один труп попал в морг из больницы № 9. Во вторник, 4 февраля, на