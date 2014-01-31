Евросоюз может помочь, но не разрешить кризис в Украине - Туск

Об этом сказал глава правительства Польши Дональд Туск сегодня в Берлине после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Читайте такжеПольша советует Украине привлечь ОБСЕ для контроля за выборами "Мы не можем сегодня финансировать конфликт в Украине. Речь не о том, чтобы Европа сказала, что начнет финансировать того или другого политика или политическую партию. Для нас ключевое дело - это помочь Украине создать политический консенсус для того, чтобы сегодня и в будущем демократические процедуры были способом разрешения конфликта в Украине", - сказал Туск.

Он заверил, что Польша примет участие в предоставлении помощи представителям гражданского общества в Украине, отметив, что это не является "ответом на нынешний кризис, а лишь укреплением того, что уже делалось ранее".

Читайте такжеЕС может улучшить условия соглашения об ассоциации с Украиной – Туск"Но главной целью должна быть помощь для достижения взаимопонимания таким образом, чтобы украинцы сами могли принимать решение элементарным согласием между собой", - отметил Туск.

Он назвал "чрезвычайной" помощь Евросоюза Украине. "То, что наши действия не приносят скорого эффекта, не является результатом нехватки решительности, а объясняется простым фактом - ни Кэтрин Эштон, ни комиссар (Штефан) Фюле не заменят власти и общества Украины для решения этой проблемы", - сказал премьер-министр Польши.

Как сообщал УНИАН, Туск на этой неделе провел ряд встреч с лидерами ЕС, Европарламента, канцлером Германии, президентами Франции и Швейцарии, главами правительств стран Вышеградской четверки, на которых обсуждал вопрос помощи для разрешения политического кризиса в Украине. Сегодня запланирована встреча Туска с главой правительства Великобритании.