Автомобиль замученного Булатова найден на стоянке

Автомобиль активиста Автомайдана Дмитрия Булатова, которыйбыл похищен неизвестными и нашелся накануне, обнаружили на одной из стоянок Киева, пишет ТСН.uа.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Украины в Киеве.

Как стало известно, авто Булатова нашлось в тот же вечер, что и он сам. В милиции рассказали, что 30 января в 23.30 к ним поступило сообщение об обнаружении на одной из автостоянок Днепровского района Киева автомобиля Булатова. Того, которым он руководил до момента исчезновения. Автомобиль доставлен в Дарницкого райуправления милиции для проведения осмотра.

Читайте такжеКличко: Пытки Булатова - это запугивание для всех активистов

Напомним, вечером 30 января один из лидеров Автомайдана Дмитрий Булатов нашелся в селе Вишенки Бориспольского района под Киевом. Активист был сильно избит и окровавленный.