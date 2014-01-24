По факту исчезновения лидера Автомайдана открыто уголовное дело

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве.

”Жена Булатова через адвоката, с которым заключила договор, обратилась к Дарницкого райуправления столичной милиции по поводу исчезновения й мужа. Сейчас мы проводим соответствующие действия для установления его места нахождения”, - сказали в ОСО.

Министерство внутренних дел открыло уголовное дело в связи с исчезновением активиста Автомайдана Дмитрия Булатова, пишет Украинская правда со ссылкой на адвоката Дмитрия Йовдия.

По его словам, дело внесли в Единый реестр досудебных расследований.