По факту исчезновения лидера Автомайдана открыто уголовное дело
04:56, 24 января 2014Политика
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Жена одного из лидеров Автомайдана Дмитрия Булатова через своего адвоката написала заявление в милицию о пропаже своего мужа.
По факту исчезновения лидера Автомайдана открыто уголовное дело / ТСН
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве.
”Жена Булатова через адвоката, с которым заключила договор, обратилась к Дарницкого райуправления столичной милиции по поводу исчезновения й мужа. Сейчас мы проводим соответствующие действия для установления его места нахождения”, - сказали в ОСО.
Министерство внутренних дел открыло уголовное дело в связи с исчезновением активиста Автомайдана Дмитрия Булатова, пишет Украинская правда со ссылкой на адвоката Дмитрия Йовдия.
По его словам, дело внесли в Единый реестр досудебных расследований.
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