Сожженые в Киеве авто принадлежали участникам Евромайдана - Штаб нацсопротивления

Об этом сказано в заявлении Штаба национального сопротивления.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батьківщина», наряду с «убийствами, похищениями и пытками, которые осуществляются в отношении активистов, параллельно происходит уничтожение имущества протестующих. В частности, только в течение прошлых суток в Киеве было умышленно сожжено более 20 автомобилей участников Евромайдана. При этом ни одного поджигателя до сих пор не было найдено, а ГАИ всячески игнорирует расследования этих преступлений и относится к их разоблачению совершенно формально».

Читайте такжеВ Киеве за сутки сожгли 23 автомобиля«Напрашивается вывод, что именно милиция и гаишники покрывают поджигателей, или даже стоят за поджогами автомобилей граждан, несогласных с действиями власти. Все это, по нашему убеждению, является ничем иным, как четко спланированной местью прежде всего участникам Автомайдана, которые неоднократно устраивали акции под резиденцией Януковича «Межигорье» и под имением Захарченко», заявляют в Штабе национального сопротивления и добавляют, что сегодня в 10.30 Майдан придет во Киевское городское управление ГАИ (ул. Хмельницкого, 54) и потребует найти виновных в поджогах автомобилей, принадлежащих евромайдановцам.