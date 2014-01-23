МВД: Вербицкий умер от переохлаждения, а не от пыток

Смерть Юрия Вербицкого, похищенного из Александровской больницы Киева вместе с Игорем Луценко, «наступила в результате переохлаждения», сообщил Радио Свобода представитель отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киевской области Николай Жукович.

«Эксперт сообщил, что смерть наступила от переохлаждения, а телесные повреждения, которые получил этот человек, не связанные со смертью Юрия Вербицкого», - сказал спикер.

Он не уточнил, о каких именно телесных повреждениях идет речь, поскольку, по его словам, «перечня повреждений от судмедэксперта еще не получили».

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«Поэтому и открыто уголовное производство по факту убийства, чтобы мы в результате оперативно-розыскных следственных действий установили лиц, которые вывезли и выбросили его на холод умирать. Для этого необходимо воссоздать последние часы жизни, установить, с кем он общался, с кем он был, по крайней мере, пытаться установить причины, почему именно его забрали и вывезли и почему ему связывали руки скотчем», - подчеркнул Николай Жукович.

На вопрос Радио Свобода о том, допрашивали уже по этому делу Игоря Луценко или нет, которого забрали вместе с Юрием Вербицким, представитель МВД в Киевской области ответил: «...есть протоколы допроса Игоря Луценко, который давал показания в городе Киеве, но теперь, когда у нас уже есть факты и установлена личность погибшего, то мы будем еще опрашивать Игоря Луценко».

Спикер областной милиции также сообщил, что тело львовянина Юрия Вербицкого уже отдали родным.