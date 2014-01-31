Бывший ВВ-шник призывает не воспринимать одинаково бойцов ВВ и "Беркута"
00:50, 31 января 2014Политика
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Бывший служащий внутренних войск рассказал hromadske.tv о том, в каких условиях приходится служить бойцам внутренних войск на Грушевского.
Парень общался с друзьями, которых задействовали для охраны правительственного квартала.
По словам экс-военного, бойцы ВВ не имеют постоянной связи с внешним миром - они смотрят новости на одном канале и фактически не имеют связи с родными.
Значительная часть бойцов попадает в больницу не из-за травм, нанесенных участниками протеста, а из-за переохлаждения.
Бывший ВВ-шник призывает не воспринимать одинаково бойцов ВВ и "Беркута".
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