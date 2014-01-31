Парень общался с друзьями, которых задействовали для охраны правительственного квартала.

По словам экс-военного, бойцы ВВ не имеют постоянной связи с внешним миром - они смотрят новости на одном канале и фактически не имеют связи с родными.

Значительная часть бойцов попадает в больницу не из-за травм, нанесенных участниками протеста, а из-за переохлаждения.

Бывший ВВ-шник призывает не воспринимать одинаково бойцов ВВ и "Беркута".