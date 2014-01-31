Бывший ВВ-шник призывает не воспринимать одинаково бойцов ВВ и "Беркута"

00:50, 31 января 2014
Политика
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Бывший служащий внутренних войск рассказал hromadske.tv о том, в каких условиях приходится служить бойцам внутренних войск на Грушевского. 

Парень общался с друзьями, которых задействовали для охраны правительственного квартала.

По словам экс-военного, бойцы ВВ не имеют постоянной связи с внешним миром - они смотрят новости на одном канале и фактически не имеют связи с родными.

Значительная часть бойцов попадает в больницу не из-за травм, нанесенных участниками протеста, а из-за переохлаждения.

Бывший ВВ-шник призывает не воспринимать одинаково бойцов ВВ и "Беркута".

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