Амнистия не касается силовиков, превысивших должностные полномочия - Лукаш

Как пишет ZN.UA, об этом заявила министр юстиции Елена Лукаш в ходе встречи с иностранными послами в четверг в Киеве.

Отвечая на соответствующий вопрос посла Швеции Андреаса фон Бекерата, Лукаш сказала: "Если я правильно вас поняла, вы спрашиваете, будут ли амнистированы должностные преступления в виде превышения властных полномочий. Нет, не амнистируются. Во вчерашнем законе такой нормы нет".

Задавая вопрос, посол Швеции упомянул проблему безнаказанности незаконных действий правоохранителей в отношении протестующих. "С того момента, как началась кризисная ситуация, мы видели несколько примеров (незаконного – ред.) отношения к активистам, но мы не видели того, чтобы люди были привлечены к ответственности", - сказал посол.

Напомним, Рада приняла закон об амнистии в редакции депутата фракции Партии регионов Юрия Мирошниченко 29 января поздно вечером. Закон принимался без обсуждения, его текст был опубликован на сайте Рады через несколько часов после голосования.

Оппозиция отказалась голосовать за законопроект Мирошниченко, так как требовала амнистии для участников акций без каких-либо условий.

Как заявил позже парламентарий фракции Партии регионов Виталий Журавский, "в соответствии с принятым законом Майдан никто не тронет. Более того, парламент согласился, чтобы на период сильных морозов митингующие могли остаться в помещениях Украинского дома и Дома профсоюзов".

По словам Журавского, закон об амнистии вводит механизм, который, с одной стороны, позволит обеспечить освобождение от уголовной ответственности и наказания лиц, которые принимали участие в массовых акциях протеста, начиная с 27 декабря 2013 года, с другой - позволит решить внутренние конфликты в государстве и обеспечить беспрепятственную деятельность органов государственной власти, местного самоуправления, разблокирование их деятельности, а также работу транспортных коммуникаций и других объектов.

Регионал отметил, что принятый закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, однако вводится в действие со дня, следующего за днем публикации на официальном веб-сайте Генеральной прокуратуры сообщения генпрокурора о фактическом выполнении участников акций протеста требований закона.

"Но есть один нюанс: генпрокурор может опубликовать такое сообщение только в том случае, если участники массовых акций выполнят условия закона не позднее 15 дней со дня, следующего за днем вступления в силу закона. Если же до истечения этого срока публикация осуществлена не будет, закон утеряет силу", - пояснил Журавский.

"Следовательно, по его словам, лидеры оппозиции и участники акций протеста должны осознавать, что в случае невыполнения условий этого закона люди, совершившие преступление и находящиеся сегодня за решеткой, не смогут оказаться на свободе", - резюмировал политик.