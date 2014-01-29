Пинчук: Большинство депутатов ПР считает, что должен быть общий законопроект об амнистии

Об этом он сказал в комментарии журналистам после заседания фракции ПР с Президентом Украины Виктором Януковичем.

Депутат отметил, что большинство фракции считает, что в парламенте должен быть один общий законопроект об амнистии, который поддержат все депутаты.

По мнению Пинчука, обществу необходимо показать, что есть возможность выхода из кризиса и есть шаги навстречу со стороны Президента и власти.

«На данный момент главное, чтобы парламент все же проголосовал один общий закон. К сожалению, если не этот закон, который совместно нарабатывался, а будет браться только оппозиционный, он может если и наберет какое-то большинство, но это будет не консолидированное решение ВР», - сказал депутат.

На уточнение, вернутся депутаты в сессионный зал и голосовать за законопроект сегодня, Пинчук сказал: « Мы сегодня будем еще иметь возможность. И я очень надеюсь, что все же сейчас идут еще переговоры лидеров оппозиции с Президентом, с председателем ВР, все же мы дойдем до общего решения и будет консолидировано проголосован законопроект Верховной Радой».

Кроме того, депутат добавил, что общий законопроект «сейчас только предложение подписано Мирошниченко, но в зал он должен был выноситься подписанный всеми лидерами фракций».