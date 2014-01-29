Яценюк о переговорах с властью: закрытие Майдана для людей является неприемлемым

Об этом парламентским журналистам сообщил председатель фракции "Батьківщина" Арсений Яценюк после утренних переговоров глав фракций у спикера Рыбака.

Он сообщил, что под закон об амнистии не будут подпадать несколько дел. Первая из них - умышленное убийство: "то есть все дела, когда наших активистов убили неизвестные лица, должны быть расследованы и преступники должны быть установлены", сообщает "Батьківщина".

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Под амнистию также не будут подпадать дела, которые касаются нападений на журналистов: "Ни один чиновник, ни один милиционер не будет подпадать под амнистию, если он совершил нападение на журналистов".

Арсений Яценюк также подчеркнул, что еще одна статья, которая не подпадает под амнистию, - это пытки и похищения людей: "Сейчас много людей исчезли. Генеральная прокуратура и все правоохранительные органы должны немедленно установить местонахождение этих людей", - добавил он.

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Он сообщил, что еще один блок вопросов касается условий амнистии: "Наши политические оппоненты выставляют условие, по которому нужно закрыть Майдан, и тогда амнистия станет действующей. Такие условия для людей являются неприемлемыми".

"Сейчас идет дискуссия, как найти правильное решение", - добавил Арсений Яценюк.