Рыбак объявил перерыв в заседании ВР
11:53, 29 января 2014Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак объявил перерыв в заседании парламента до 14.00
Рыбак объявил перерыв в заседании Рады
Как передает корреспондент УНИАН, он объяснил, что перерыв необходим для согласования некоторых вопросов по законопроекта об амнистии. Поэтому необходимо проведение переговоров между фракциями.
Рыбак пригласил руководителей фракций в свой кабинет.
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