Рыбак объявил перерыв в заседании ВР

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак объявил перерыв в заседании парламента до 14.00

Как передает корреспондент УНИАН, он объяснил, что перерыв необходим для согласования некоторых вопросов по законопроекта об амнистии. Поэтому необходимо проведение переговоров между фракциями. Рыбак пригласил руководителей фракций в свой кабинет.

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