Рыбак объявил перерыв в заседании ВР

11:53, 29 января 2014
Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак объявил перерыв в заседании парламента до 14.00

Рыбак объявил перерыв в заседании Рады

Как передает корреспондент УНИАН, он объяснил, что перерыв необходим для согласования некоторых вопросов по законопроекта об амнистии. Поэтому необходимо проведение переговоров между фракциями.

Рыбак пригласил руководителей фракций в свой кабинет.

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