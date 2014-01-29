СМИ: В Украине все еще возможно введение чрезвычайного положения

Журналисты получили сканированную копию распоряжения "Буран", в которой речь идет о переодевания спецназовцев и армейцев в форму внутренних войск, говорится в сюжете ТСН.

Такую команду, по словам нардепов, якобы дал Николай Азаров министру обороны Павлу Лебедеву.

"Речь идет сейчас о десантной бригаде в Днепропетровске и отдельном аэромобильном пункте - в Николаеве. Документы на передачу их Захарченко готовили сегодня ночью", - заявил Анатолий Гриценко.

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В срочной телеграмме "Буран" указывается, что необходимо провести срочные сборы офицеров с целью подготовки обращения к президенту Украины о необходимости введения чрезвычайного положения. А источники ТСН в воинских частях Крыма, Николаева и Ровного подтвердили, что такие сборы действительно проведены и офицеры проголосовали "за".