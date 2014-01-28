Иран возвращается

На фоне увязания Запада в Сирийском кризисе и перехода от силовых к дипломатическим мерам воздействия в наиболее проблемных точках мира, Иран получил шанс вернутся в мировую политику в новом качестве, – торгово-экономического партнера Европы и США в центре Евразии. Трудно сказать, что именно это означает, - слабость Запада или эффективную стратегию Ирана. Возможно, это всего лишь смена Западом партнера в регионе Ближнего Востока, например, с Саудовской Аравии на Иран.

В любом случае, с разблокированием «иранского вопроса» и снятия санкций Тегеран получает все шансы серьезно повлиять на расстановку сил на евразийской шахматной доске.

Вторая половина января нынешнего года ознаменовалась частичным снятием США и Советом ЕС экономических санкций с Ирана в ответ на выполнение последним условий женевского промежуточного соглашения по иранской ядерной проблеме (МАГАТЭ подтвердило прекращение Тегераном 20% обогащения урана). Начальный период снятия санкций – 6 месяцев, после чего может наступить окончательное разблокирование. Снятие запрета коснулось, в первую очередь, импорта и транспортировки иранских нефтепродуктов, торговли золотом и драгметаллами с иранским Центробанком и госкомпаниями. Новый режим частичного снятия санкций позволит на период конструктивного взаимодействия Ирана и «шестерки» (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания и Германия) сохранить объем поставок иранской нефти в Китай, Индию, Японию, Южную Корею, Турцию и другие страны. Появится импульс для развития иранской автомобильной и авиационной отраслей. Иран снова сможет беспрепятственно закупать продовольствие и медицинские товары.

В финансовом эквиваленте на первоначальном этапе США и ЕС разморозят иранские активы на 4,2 миллиарда долларов (всего «заморожено» около 100 миллиарда долларов). Часть этих денег Тегеран намерен потратить на обновление инфраструктуры. Отныне Иран также сможет покупать высокотехнологичную продукцию западных стран, учитывая повышение планки суммы сделок до 400 тысяч евро. Этот факт уже привел к готовности многих европейских и американских компаний десантироваться в Тегеран для восстановления прежних торговых связей.

Судя по выступления иранского президента Х.Рухани в швейцарском Давосе, Тегеран сумел выторговать у шестерки право на мирный атом, выгодно разменяв намерение теоретического создания ядерного оружия на снятие международной изоляции. Заявления Рухани о том, что Иран и западные государства объединяют общие интересы в области международной безопасности, экономического развития, экологии и борьбы с терроризмом дают основания предположить, что Тегеран готов сыграть роль стабилизатора ситуации на Ближнем Востоке и Центральной Азии. Соединенным Штатам такой ход будет весьма выгодным, поскольку освободит ресурсы с Ближнего Востока на азиатское направление, которые ныне выступает ключевым для Белого дома. Ситуативный союз Ирана и Запада вполне может и выполнять сдерживающую роль для политики России и Китая в Евразии. Позиция Ирана по Сирии, например, вполне следует такому вектору действия.

С отключением каскада центрифуг на иранских ядерных объектах в Натанзе и Фордо Тегеран возвращается в ипостаси крупного энергетического игрока на Ближнем Востоке и в Евразии. Новый конкурент, в первую очередь, может ударить по интересам Саудовской Аравии и России. Но это не быстрая перспектива.

В частности, ближайшие полгода, пока действует режим частичного снятия санкций, экспорт иранской нефти останется на нынешнем уровне, что на 60% ниже, чем 2 года назад до ужесточения мер воздействия на Тегеран. Во время полугодовых переговоров увеличение объемов экспорта иранской нефти не предусмотрено. Но можно не сомневаться, что иранские лидеры сделают все возможное, чтобы санкции были полностью сняты и тогда резкое увеличение нефтяного экспорта из Ирана может произойти во второй половине 2014 года.

Следует напомнить, что уже сейчас США и Мексика активно готовятся к собственному нефтяному экспорту на европейский рынок. С учетом новых объемов иранского сырья Европа окажется в ситуации гарантированного обеспечения диверсификации нефтяных маршрутов поставок, а также гарантированного падения цен на «черное золото». Уже до конца нынешнего года цена на нефть вполне может снизиться до 80 дол. за баррель. А это уже повлечет проблемные последствия для России, где цена на нефть в бюджете зафиксирована на уровне 90 дол. за баррель.

В целом, Иран снова выходит на сцену геополитической конкуренции в Евразии, но уже в качестве ситуативного союзника Запада. Все сценарии «принуждения Тегерана к миру» откладываются на долгую перспективу при обязательном условии – прекращения обогащения урана. Израиль отдает «иранский вопрос» под контроль Запада, пробуя найти новые выходы на иранское руководство. Заход на иранский рынок не будет лишним и для израильских компаний. Россия и Китай сохраняют свои интересы в Иране, но получают значительное число новых западных конкурентов. На этом фоне иранское руководство позволит себе большую жесткость по отношению к Москве.

Для Украины традиционно открываются новые возможности на иранском рынке, в том числе в авиационной, машиностроительной, энергетической и других сферах. Но для этого необходимо уже сейчас вступать в борьбу за иранский рынок, а не ждать прихода иранских партнёров в свои офисы. Мирный Иран в режиме снятых санкций вполне может стать одним из новых двигателей мирового экономического развития, которые так нужны нынешней кризисной мировой экономике.

Роман Рукомеда